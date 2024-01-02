Borsa günü yükselişle tamamladı

Endeks, bir önceki kapanışa göre 154,11 puanlık bir kazanç sağlarken, toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 1,60 oranında değerlendi.

Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 6,65 ile bilişim sektöründe görülürken, tek düşüş yüzde 1,00 ile spor sektöründe yaşandı. Analistler, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık bir performans sergilediğini, ancak yurt içi piyasaların olumlu bir seyir izlediğini ifade ettiler.

Ayrıca, hafta içinde açıklanacak olan makroekonomik verilerin, yatırımcıların ilgisini çekeceğini belirttiler. Yarın, yurt içinde enflasyon verisi, yurt dışında ise Almanya işsizlik oranı, ABD ISM imalat sanayi PMI ve ABD Fed FOMC toplantı tutanakları, piyasaların takip edeceği önemli gelişmeler olacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 7.650 puanlık direnci ve 7.500-7.400 puanlık destekleri test edebileceğini söylediler.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’nde yer alan ekonomistler, aralık ayında TÜFE’nin yüzde 3,19 artış göstereceğini öngörüyorlar. Ekonomistlerin, 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise aralık ayında yüzde 42,39 olarak belirlendi.