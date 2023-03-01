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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 değer kazanarak günü 5.322,65 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:47
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,13 ile madencilik oldu.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahının canlı kalmasını sağladığını söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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