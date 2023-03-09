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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 5.446,22 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 19:11
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasalarında dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Banka'nın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretiminin piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 2,1 artacağını öngörüyor.

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