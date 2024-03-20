Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi sektörler yükseldi

Endeks, önceki kapanışa göre 25,24 puan arttı ve toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, sektör endekslerinde en fazla yükselişi yüzde 1,63 ile elektrik sektörü yaşadı, en büyük düşüşü ise yüzde 1,38 ile spor sektörü gösterdi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar mercek altına alınırken, risk iştahı sınırlı olmakla birlikte olumlu bir eğilimde. Piyasa fiyatlamaları, Fed’in faiz oranlarını değiştirmeyeceğine işaret ediyor ve Powell’ın politika metnindeki ve açıklamalarındaki sinyallerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, son zamanlarda açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon kaygılarını artırdığını ve Fed’in bu verileri nasıl yorumladığına dair ipuçlarının gelecekteki politika adımları için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyorlar. Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı, ABD’deki haftalık işsizlik başvuruları, ikinci el konut satışları, imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi’ndeki imalat sanayi PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak.

Analistler, piyasaların BoE’nin ağustos ayında faiz indirimine başlayabileceğini öngördüğünü belirtiyorlar. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 puan direnç seviyeleri olarak görülürken, 8.800 ve 8.700 puan ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor ve yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak belirledi.