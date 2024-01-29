Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler
BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 8.471,70 puandan kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 125,42 puan yükselirken, işlem hacmi 114,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörü yüzde 1,13 düşerken, holding sektörü yüzde 1,62 yükseldi. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 4,71 ile ulaştırma sektörü oldu. Sigorta sektörü ise yüzde 1,75 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu. Küresel piyasalar, Fed’in bu hafta para politikası kararını açıklayacağı için kararsız bir başlangıç yaptı.

Analistler, yurt içi piyasaların bu durumda olumlu bir performans sergilediğini belirtti. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı, konut fiyat endeksi, Avro Bölgesi ve Almanya’da büyüme, Japonya’da işsizlik oranı gibi veriler takip edilecek.

Analistler, BIST 100 endeksinde 8.560 ve 8.650 puanın direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek olarak izleneceğini ifade etti.

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