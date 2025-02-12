Borsa günün ilk yarısında geriledi (12 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi (12 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 9.837,24 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,55 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 41 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile taş toprak oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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