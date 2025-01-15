Borsa günün ilk yarısında geriledi (15 ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 9.700,99 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,87 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.700,99 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,81 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.600 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.