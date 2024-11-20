Borsa günün ilk yarısında geriledi (20 Kasım 2024)

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi (20 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 düşüşle 9.365,42 puana geriledi.

Cuma günü 9.389,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.419,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.365,42 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.315,27, en yüksek 9.432,54 puanı gördü.

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Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,71 geriledi. Mali endeks ise yatay seyretti.

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Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

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