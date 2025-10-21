Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,18 puan düşen endeks, negatif seyir izledi.Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,32 artış gösterdi.

Sektörlerde en yüksek yükseliş yüzde 2,12 ile spor, en sert düşüş yüzde 1,26 ile ulaştırma sektöründe yaşandı.Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair gelişmeleri takip ederken BIST 100, ilk yarısını negatif kapattı.

Analistler, ABD federal hükümet kapanması nedeniyle kalan saatlerde kamu verilerinin yayınlanmayacağını ve küresel veri takviminin sakin geçtiğini vurguladı.

Teknik olarak BIST 100'de 10.300-10.200 destek, 10.550-10.650 direnç seviyeleri öne çıkıyor.