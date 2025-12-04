İlk yarıda satıcılı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.027,09 puanda yer aldı.

Toplam işlem hacmi 53,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,61 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,30 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Analistler, günün kalan kısmında yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini belirtirken; teknik olarak BIST 100’de 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.