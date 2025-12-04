Dün dar bir bantta dalgalanan dolar/TL, önceki kapanışın biraz altında 42,4432'den günü kapattı.Saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yukarıda 42,4740'tan işlem gören dolar/TL'de, aynı anda avro/TL yüzde 0,1 artışla 49,6480, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 56,7550 düzeyinde seyrediyor.

BD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta faiz indirimi olasılığını koruyan beklentilerle dün yüzde 0,5 düşüşle 98,6'ya inen dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 toparlanmayla 99 seviyesine yerleşti.

Avro Bölgesi'nde açıklanan bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 52,8'e yükselmesi üzerine dün 1,1679'la 17 Ekim'den beri zirveyi gören avro/dolar paritesi, bugün 1,1650'lerde istikrar kazandı.

Avro'nun güçlü performansı da doları baskılayan etkenler arasında öne çıkıyor.

Analistler, bugün içeride reel efektif döviz kuru ve haftalık para-banka istatistiklerinin, dışarıda ise Avro Bölgesi perakende satışları ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini vurguladı.