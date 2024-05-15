Borsa günün ilk yarısında geriledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük bir düşüşle 10.149,72 puana geriledi.

Sabah saatlerindeki işlemlerde düşüş trendi gösteren endeks, saat 13.00 sularında önceki kapanışın 23,70 puan altına düşerek belirtilen seviyeye ulaştı ve toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Finans sektörü endeksleri arasında, bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 0,54 oranında değer yitirdi. Sektörel bazda en fazla kazancı yüzde 5,15 ile spor endeksi elde ederken, bankacılık endeksi en fazla kaybı yaşayan sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklenen “yumuşak iniş” senaryosuyla olumlu bir ivme yakalandı. Yatırımcılar, bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandılar.

Analistler, ABD’de öğleden sonra açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perakende satış verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.000 puan destek seviyeleri, 10.200 ve 10.300 puan ise direnç seviyeleri olarak öngörülüyor.

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