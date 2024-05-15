Borsa'da Fikirtepe sarsıntısı

Kaynak: Haber Merkezi
Borsa'da Fikirtepe sarsıntısı
Emlak Konut GYO, Fikirtepe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1615 bağımsız bölümü 11,5 milyar TL'ye aldığını açıkladı.

Emlak Konut GYO, İstanbul Fikirtepe'de 231 bin 136 metrekare büyüklüğünde 1615 bağımsız bölümü 11,5 milyar TL'ye satın alma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Emlak Konut’un Kurumdan Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanlığı) arasında satın alma protokolü imzalandığı ifade edildi.

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Söz konusu açıklamada, "T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanlığı) mülkiyet ve tasarrufundaki İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 231.136 metrekare büyüklüğündeki 1.615 adet bağımsız bölüm, toplam 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin; Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanlığı) arasında protokol imzalanmıştır." denildi.

1693230867007-yeni-proje-3.jpgAÇIKLAMANIN ARDINDAN SERT DEĞER KAYBI

Söz konusu açıklamanın sonrasında şirketin borsada işlem gören hisseleri dün yüzde 8'in üzerinde sert değer kaybetti. Gün içinde 9,75 TL seviyesini gören hisseler, günü 8,70 TL'den kapattı. Yaşanan değer kaybı sebebiyle iki kez devre kesme işlemi uygulandı ve şirketin hisse senedi güne kısmi artışla 8,77 TL ile başladı.

YENİ BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Hisselerin düşmesinin ardından Emlak Konut GYO, konu hakkında bir açıklama daha gerçekleştirdi.
Projenin geliştirme maliyetlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağı iletilirken "Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir.” ifadeleri kaydedildi.

borsa-ogrenmek-istiyorum-scaled.jpegYapılan ikinci açıklamada, İstanbul’un konur ihtiyacına kısa ve uzun vadede cevap vereceği belirtilen bu adımın, Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaş ve hissedarlara da kar sağlayacağı vurgulandı ve “Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir karlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

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