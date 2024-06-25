Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, öğlen saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 112,44 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 41 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 0,96 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 1,26 ile gıda içecek sektörü elde ederken, bankacılık sektörü en fazla gerileyen oldu.

Piyasa analistleri, küresel pay piyasalarında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemlerde izleyeceği politikalara dair belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki şirketlerin, özellikle çip üreticisi Nvidia'nın yaşadığı değer kayıpları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de yayımlanacak New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin piyasalar tarafından izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 seviyeleri ise direnç olarak öne çıktı.