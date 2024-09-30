Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,06 puan azalan endeks, toplam 31,7 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi ise yüzde 1,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile metal ana sanayi olurken, en çok gerileyen yüzde 1,95 ile iletişim sektörü oldu. Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu gibi yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ve Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı endişeler devam etse de, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalardaki endişeleri sınırlı tutuyor.

Borsa haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan destek, 9.900 ve 10.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Çin borsasında PMI dopingi: Tarihi yükseliş sürüyor