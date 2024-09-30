Çin borsasında PMI dopingi: Tarihi yükseliş sürüyor

Çin borsaları Pazartesi günü tarihi bir ralli ile haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Şanghay Bileşik Endeksi %4 artışla 3.200 puanın üzerine çıkarken, Shenzhen Bileşen Endeksi %7,2 yükselerek 10.200 puana ulaştı. Bu yükseliş, iki endeksi de en az bir yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Yatırımcılar, Çin’in imalat ve hizmet sektörlerine dair yayımlanan PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerini ve emlak sektörüne yönelik destek adımlarını yakından takip etti.

Açıklanan resmi verilere göre, Çin'in imalat sektörü Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ve faaliyet daralması tahmin edilenden daha az gerçekleşti. Bu gelişme, piyasalar üzerinde olumlu bir hava yarattı. Ancak hizmet sektöründeki faaliyet durgunluğu, Çin ekonomisinin hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Özel bir araştırma ise imalat sektöründe beklenmedik bir düşüş olduğunu ve hizmet sektörünün büyümesinin yavaşladığını ortaya koydu. Bu veriler, Çin ekonomisindeki toparlanmanın istikrarsız olduğuna dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) da piyasalarda olumlu karşılanan önemli bir adım attı. Banka, Pazar günü yaptığı açıklamada, emlak sektörünü desteklemek amacıyla mevcut konut kredilerine uygulanan faiz oranlarını 31 Ekim’e kadar düşürmeleri için bankalara talimat vereceğini duyurdu. Bu adım, uzun süredir baskı altında olan Çin’in gayrimenkul piyasasına can suyu sağlamayı amaçlıyor. Son yıllarda emlak sektörü, borç krizleri ve talep düşüklüğü nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bu hamlenin, sektöre yönelik güveni artırması ve konut piyasasındaki durgunluğu hafifletmesi bekleniyor.

Borsadaki bu yükselişin arkasında, birçok büyük şirketin güçlü performansı da yer alıyor. Çin’in en önemli finansal teknoloji şirketlerinden East Money Information, hisselerinde %20'lik bir sıçrama yaşadı. Çin'in en büyük alkollü içecek üreticisi Kweichow Moutai %4, önde gelen aracı kurumlarından Citic Securities %10, Contemporary Amperex %5 ve Ping An Insurance %8,4 oranında değer kazandı. Bu şirketler, Çin ekonomisindeki olumlu gelişmelerin ve hükümetin teşvik adımlarının öne çıkan kazananları oldu.

Şanghay Bileşik Endeksi (Shanghai Composite), Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı tüm A ve B hisselerinin performansını izleyen önemli bir borsa endeksidir. Piyasa değeri ağırlıklı bir endeks olan Şanghay Bileşik Endeksi, Çin ekonomisinin sağlığını yansıtan temel göstergelerden biri olarak kabul edilir. Bu endeks, 19 Aralık 1990’da 100 temel puan değeri ile oluşturulmuştur ve o tarihten bu yana Çin borsalarının büyümesini yakından takip etmektedir.

Piyasadaki bu yükseliş, Çin’in ekonomik toparlanma sürecinde önemli bir aşamaya işaret ediyor. Ancak, açıklanan PMI verileri ekonominin tüm alanlarında aynı hızda iyileşmediğini gösteriyor. İmalat sektöründeki daralmanın beklentilerin altında kalması olumlu karşılanırken, hizmet sektöründeki durgunluk, ekonomideki toparlanmanın henüz tam anlamıyla gerçekleşmediğini gösteriyor. Yine de, Çin hükümetinin emlak sektörüne yönelik destek adımları ve diğer teşvik önlemleri, yatırımcıların geleceğe dair umutlarını artırıyor.

Çin Merkez Bankası’nın emlak sektörü üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik bu hamlesi, sektördeki toparlanmayı hızlandırabilir. Özellikle son yıllarda borç yükü altında zorlanan emlak geliştiricileri ve durgun konut piyasası göz önüne alındığında, bu adım kritik önemde. Faiz indirimi kararının uygulanmasıyla birlikte konut satışlarının canlanması ve tüketici güveninin yeniden tesis edilmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Çin borsalarında görülen bu tarihi ralli, hem hükümetin ekonomiyi destekleme yönündeki adımlarına hem de yatırımcıların geleceğe dair iyimser beklentilerine dayanıyor. Ancak, açıklanan veriler ekonomide bazı zayıflıkların hala sürdüğüne işaret ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde hükümetin atacağı adımları ve ekonomik göstergeleri yakından izlemeye devam edecekler.