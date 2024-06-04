Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 oranında değer kaybı yaşayarak 10.545,19 seviyesine geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 11,68 puan altında, 10.545,19 puana indi. Toplam işlem hacmi ise 45,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 oranında değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 oranında artış gösterdi. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 6,23 ile spor sektörü elde ederken, en fazla kaybı yüzde 1,08 ile ticaret sektörü yaşadı. Analistler, global hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın politika yelpazesini genişleten ve ABD ekonomisinin yavaşlama sinyalleri veren veriler sonrasında karışık bir seyir olduğunu ifade ederek, bugünkü yoğun veri akışının yatırımcıların dikkat merkezinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Günün kalan kısmında, iç piyasada reel efektif döviz kuru, dış piyasada ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanların direnç, 10.500 ve 10.400 puanların ise destek olarak görüldüğünü dile getirdi.

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