Borsa günün ilk yarısında geriledi! En çok hangi hisseler düştü

Sabah seansında, önceki kapanışa göre 38,95 puan azalarak 9.058,20 puana gerileyen BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalırken, holding endeksi yüzde 0,21 arttı. Sektör endekslerinde en çok kazancı yüzde 4,29 ile orman, kağıt ve basım sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 2,06 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasaların ABD’deki istihdam raporu gibi önemli verilerin beklendiği haftaya dikkatli bir başlangıç yaptığını ve bu durumun yerel piyasalara da yansıdığını belirtiyor. Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında aylık yüzde 4,53 ve yıllık yüzde 67,07 artış gösterdi.

Analistler, bugün yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra, finansal kesim dışı firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.200 ve 9.300 puan direnç seviyeleri olarak, 9.050 ve 9.000 puan ise destek seviyeleri olarak görülüyor.