Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü (8 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü (8 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 9.937,02 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,01 puan ve yüzde 0,35 azalışla 9.937,02 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa güne düşüşle başladı (8 Ocak 2025)Borsa güne düşüşle başladı (8 Ocak 2025)

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