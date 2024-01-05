Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 0,96 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 4,35 ile spor oldu, en çok kaybeden ise yüzde 0,84 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanı konusundaki belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif bir ayrışma gösterdi. Dün ABD’de açıklanan veriler, iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdi ve Fed’in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65’e düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Türkiye’nin not görünümünde bir iyileşme başladığını ve not artışı olacağına inandıklarını belirtti.

Şimşek, “İş dünyasına yönelik olarak, “2024 ve sonrasında ihracat yapmayı planlayın. Sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden feragat edeceğiz.” dedi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise özellikle ABD’de istihdam raporunun takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.