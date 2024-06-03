Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında artış trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 60,07 puan üzerine çıkarak 10.460,55 puana erişti. Toplam işlem hacmi ise 49 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde iletişim yüzde 5,61 ile en fazla kazandıran olurken, bilişim yüzde 1,60 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Analistler, global hisse senedi piyasalarının, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de yayınlanacak olan istihdam raporu verileri gibi yoğun veri gündemiyle haftanın ilk işlem gününde olumlu bir yönde hareket ettiğini belirtti.

Yurt içi piyasalarda açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,96 arttı. Yıllık enflasyon oranları, tüketici fiyatlarında yüzde 75,45 ve yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

Günün kalanında, dünya çapında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini söyleyen analistler, BIST 100 endeksi için 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin ise destek olarak değerlendirildiğini ifade etti.