Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,06 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.728,20 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izlenirken yurt içinde ise Asya ve Avrupa borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.950 ve 10.850 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.