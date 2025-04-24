Borsa günün ilk yarısında yükseldi (24 Nisan 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,75 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.336,89 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,12 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için bulunduğu ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Şimşek, Washington’da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Analistler, günün kalanında ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.250 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.

Borsa güne yükselişle başladı (24 Nisan 2025)