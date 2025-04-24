Borsa güne yükselişle başladı (24 Nisan 2025)

Dün yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle işlemler yapılmazken, salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 9.312,13 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,48 puan ve yüzde 0,45 artarak 9.353,61 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken söylemleri nedeniyle karışık bir seyir görülüyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için bulunduğu ABD’deki temaslarını sürdürüyor. Şimşek, Washington’da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanların destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Borsa 23 Nisan tatili öncesi negatife döndü!