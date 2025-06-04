Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Haziran 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 58,83 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.335,85 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 32 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının hafifleyebileceği beklentisi ve makroekonomik verilerden gelen sinyaller risk iştahını artırırken, ABD’de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu ve yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekti.

Analistler, günün devamında yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporu ve hizmet sektörü PMI gibi yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puan direnç, 9.200 ve 9.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.