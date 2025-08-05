Borsa günün ilk yarısında yükseldi (5 Ağustos 20259

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,89 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.899,90 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 43,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,64 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,69 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.