Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 7.809,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 38,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti. ABD’de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralı ayında , para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçleniyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.950 puanın direnç, 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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