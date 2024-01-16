Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 1,12’lik bir artışla 8.076,08 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 89,61 puan yükselerek aynı puana çıktı ve toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 düşerken, holding endeksi yüzde 2,46 arttı. Analistler, küresel piyasaların haftaya karışık başlangıç yapmasına rağmen, yurt içi piyasaların olumlu bir ayrışma gösterdiğini belirtti.

Moody’s, Türkiye’nin ekonomik değerlendirmesini yaparak, kredi notunu “B3” olarak onayladı ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Bu değişikliğin temel sebebi olarak, ekonomi politikasında yapılan önemli değişiklikler ve özellikle Ortodoks para politikasına dönüş gösterildi.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 8.100 ve 8.150 seviyeleri direnç, 8.000 ve 7.900 puanlar ise destek olarak görülüyor.

Analistler, günün kalanında veri takviminin sakin olacağını öngörüyor.

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