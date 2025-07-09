Borsa günün ilk yarısında yükseldi (9 Temmuz 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,51 puan ve yüzde 0,77 artışla 10.074,71 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 3,32 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,73 ile orman kağıt basım oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 10.090 puana kadar yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları ve toptan eşya stokları verileriyle ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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