Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yüzde 0,35 artışla 9.564,26 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00'te önceki kapanışa kıyasla 33,80 puanlık bir artışla 9.564,26 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazancı yüzde 3,01 ile spor sektörü elde ederken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceğine ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını belirtti:

"Yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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