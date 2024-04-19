ORGE Yenilenebilir Enerji Balkanlara odaklandı

Elektrik taahhüt sektörünün 26 yıllık oyuncusu ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., bu tecrübeyi yenilenebilir enerji sektörüne taşıyor.

Bu alanda hedef büyüten şirket, geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi.

2025 yılı içinde bunu 50 megavata çıkarmayı hedefleyen şirket, yurtdışı pazarlarındaki arayışlarına da ağırlık verdiğini duyurdu.

Şirket, bu bağlamda hem coğrafi yakınlık hem de de pazarın sunduğu avantajlar bağlamında Balkanlar’ı radarına aldı.

Romanya pazarını markaja aldığını açıklayan şirket, birçok yatırım bankası ve kredi kuruluşu tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) için fon sağlanması ve üretilen enerjinin alım garantisi bulunması sebebiyle bu ülkeyi tercih ettiğini belirtti.

Bu ülke başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerini de incelemeye alan şirket, yurt dışı yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğini söyledi.

TECRÜBEYİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE TAŞIYACAK

ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik taahhüdün ORGE’nin amiral gemisi olduğunun altını çizen Özsoy, elektrik taahhüt sektöründe 25 yılı bitirdiklerini ve bu tecrübeyi yenilenebilir enerji sektörüne taşıdıklarını ifade etti.

Hedeflerinin liderler arasında yerini almak olduğunu dile getiren Özsoy, bu kapsamda yurt dışı pazarlarını da incelemeye aldıklarını anlattı.

Hem coğrafi yakınlık hem de Avrupa Birliği destekleri nedeniyle birçok yatırımcının odağında Balkanlar’ın bulunduğuna dikkat çeken Özsoy, Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığına dikkat çekti.

Romanya’nın bu alanda ciddi yatırım hedeflediğini söyleyen Özsoy, bu ülke pazarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Romanya’da 20-25 MW ölçeğinde projelerle ilgilendiklerini de belirten Özsoy, 10-12 milyon euroluk bir yatırımı değerlendirme aşamasında olduklarını ifade etti.

BİR YIL İÇİNDE 50 MW’YA ÇIKACAK

Şirketin geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli kurulumu gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Özsoy, bu önümüzdeki bir yıl içinde 50 megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirtti

Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Özsoy, GES izin - çağrı mektubu ilanı süreçlerinde Temmuz 2023’ten beri bir tıkanma yaşandığına dikkat çekti.

Özsoy bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; "Bakanlık bu sorunun çözümü için Temmuz-Eylül döneminde GES kurulumu çağrı mektubu başvurularının çevrimiçi alınması için proje geliştirdi. Bu süreçte yeni başvuru da almadı. Ekim 2023’te yapılan başvuruların izinleri ise halen çıkmadı. Hali hazırda görüştüğümüz, işine talip olduğumuz birçok yatırımcı da bu izinleri bekliyor. Sürecin ikinci yarıdan itibaren ivmeleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN ÜRETİM TESİSİ KURULDU

Yatırım planları noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Özsoy, yeni bir tesisi hayata geçirdiklerini belirtti. Özsoy, Mart ayında Sancaktepe’de elektrikli araç şarj üniteleri üretim tesisini kurduklarını belirtti. Özsoy aynı zamanda elektrikli şarj istasyonu haritalaması üzerine çalışan teknoloji şirketi Lixhium ile ortaklık görüşmelerini olduğunu duyurdu.