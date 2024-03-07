Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Sabah seansında yükseliş gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puanlık bir artışla 8.924,10 puana çıktı ve toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazanırken, bilişim sektörü endeksi yüzde 4,19 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine hemen başvurmayacaklarını, ancak “yıl içinde bir noktada” bunun uygun olabileceğini belirtmesinin ardından küresel piyasalarda olumlu bir hava olduğunu ifade etti. Bugün ise tüm dikkatler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına yönelmiş durumda.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ek sıkılaştırma adımları atarak, kredi büyümesine bağlı olarak zorunlu karşılık uygulamasını başlattı. Belirlenen limitin üzerindeki krediler için Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıklar, bir yıl süreyle bloke edilecek.

Analistler, günün kalanında iç piyasada haftalık para ve banka istatistiklerinin, dış piyasada ise ECB’nin faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde’ın açıklamaları ile birlikte yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor. Teknik olarak, BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.