Borsa günün ilk yarısında yükseldi. İşte yükselişe geçen o hisseler

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. İşte yükselişe geçen o hisseler
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 1,13’lük bir artışla 8.262,20 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında yükseliş trendindeydi ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 92,31 puanlık bir artışla 8.262,20 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. Küresel hisse senedi piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarına dayalı sinyallerin ardından karışık bir seyir izledi, ancak yerel piyasalar olumlu bir ayrışma gösterdi.

ABD’de enflasyonun yavaşlamasına rağmen, ekonomik aktiviteden gelen olumlu sinyallerin ekonomide “yumuşak iniş” olasılıklarını artırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın Mart ayında faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki tahminlerin güç kazandığını ifade etti.

Diğer yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkardı. TCMB’nin yaptığı açıklamada, “Kurul, dezenflasyonun sağlanması için gerekli olan parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği sürece devam edeceğini değerlendirdi.” ifadesi kullanıldı.

Analistler, günün kalanında ABD’deki kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin izleneceğini belirtti ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.350 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

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