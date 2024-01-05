Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 dünkü kapanışa göre 22,21 puan değer kazanarak 7.570,05 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi haftanın son iş gününde yükseliş kaydetti. Bilişim sektörü, en çok kazandıran gruplar arasında yer aldı. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise dünkü gibi yine en çok kaybettiren sektör oldu. İstanbul Borsası BIST 100 endeksi dünü yüzde 1,83 değer kaybıyla tamamlamıştı.

Analistler, bugün Amerika'da açıklanacak istihdam verilerini odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına dair belirsizlik nedeniyle küresel piyasalar karışık seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan iş gücü verilerinin piyasadaki gücünü koruduğunu işaret ederken, Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimalini 20 baz puan daha düşürdü. O ihtimal yüzde 65'e geriledi.

Analistler yurt içinde bugün haftalık para ve banka istatistiklerini takip ederken, yurt dışında ise ABD İstihdam raporuna odaklanacak. Borsada analistler, 7.600 ve 7.700 puanın direnç noktası, 7.500 ve 7.400 sevilerinin destek konumunda görüyor.