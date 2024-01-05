Trafik sigortalarına yeni düzenleme geliyor. Zorunluluk kaldırılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trafik sigortalarına yeni düzenleme geliyor. Zorunluluk kaldırılıyor
Trafik sigortalarında yeni yılla yeni dönem. Sigora şirketlerinin zorunlu olarak trafik sigortası teklifi sunması kaldırılacak mı. Eski Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanı Mehmek Akif Eroğlu açıkladı.

Trafik sigortalarında yeni düzenleme mi geliyor? Trafik sigortalarıyla ilgili SEDDK'nin eski başkanı Mehmet Akif Eroğlu, konuya açıklık getirdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik ve Denetleme Kurumu SEDDK'nin eski başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yeni yılın gelmesiyle birlikte sistem değişikliğine gidilebileceğini söyledi.

Enflasyonla birlikte vatandaşı zorlayan trafik sigortaların milyonlarca kişi için bir soruna dönüştü. Yeni yılla birlikte yeni değişikliklere gidilmesi ön görülüyor.

Trafik Operasyon Merkezi kurmayı düşündüklerini ifade eden Eroğlu'ndan dikkat çeken ifadeler kullandı. Trafikte kişi davranışlarının çok önemli olduğunu kaydeden Eroğlu da herkesin hedef aldığı Anayasa Mahkemesini hedef tahtasına oturttu. Anayasa Mahkemesi'nin trafik sigortalarıyla aldığı kararın ellerini kollarını bağladığını söyleyen Eroğlu, kaza tazminatının hesaplama şeklini mevzuata koyamadıklarını ifade etti. Trafikte hızlı bir şekilde tüm zararın kaynaklarına nokta atışıyla çözeceklerini kaydeden eski başkan trafik kazalarınının azaltılmasından başlamak gerektiğini söyledi.

ZORUNLU TEKLİF VERME UYGULAMASINA SON VERİLECEK

Trafik sigortasının zarar üzerin bir bölüm olduğuna dikkat çeken Eroğlu, yeni uygulama hazırlığı içindek olduklarını belirterek, Trafik Operasyon Merkezi kuracaklarını ifade etti. Trafik sigortalarında en önemli değişikliğin şirketlerin teklif verip vermemekte serbest olacağını kaydeden Eroğlu, "Önce police talebi operasyon merkezine gönderilecek. 27 trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek ve değerledirecek. 5 Dakikada poliçeleştirilecek. Kimse teklif vermediyse havuzdan değerlendirilecek" dedi. Eroğlu ayrıca trafik sigortası konusunda baştan sona revize edilmesi gerektiğini söyledi.

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