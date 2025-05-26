Borsa haftaya nasıl başladı? (26 Mayıs 2025)

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,90 puan ve yüzde 0,68 yükselerek 9.419,94 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,63 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,01 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle yön bulmaya çalışıyor.

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Cuma günü Trump, Truth Social hesabından, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyleyerek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdiğini belirtti.

Trump’ın açıklamalarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yapıldı. Görüşme sonrası ABD, AB’ye yüzde 50 tarife kararını 1 Haziran’dan 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.

Analistler, bu gelişmelerin yurt içi piyasaların yönünü etkileyebileceğini belirterek, konuya dair haber akışının yatırımcıların radarında olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin olacak, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanların direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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