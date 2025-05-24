Borsa İstanbul’da en çok yükselen ve düşen 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,23 değer kaybederek 9.356,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.326,14 ve en yüksek 9.683,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,12 değer kaybıyla 11.216,82 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,45 azalışla 9.764,80 puan, sanayi endeksi yüzde 3,48 düşüşle 12.351,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,81 kayıpla 19.750,17 puan oldu.

RAL YATIRIM HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,73 ile Ral Yatırım Holding oldu.

Ral Yatırım Holding'i yüzde 6,54 ile Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,58 ile GrainTürk Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,41 ile Oba Makarnacılık, yüzde 10,18 ile Ford Otomotiv Sanayi ve yüzde 10,08 ile Tofaş olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 621 milyar 72 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 386 milyar 55 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.