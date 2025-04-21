Borsa haftaya yükselişle başladı (21 Nisan 2025)

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kaybıyla 9.317,24 puandan kapandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,90 puan ve yüzde 0,28 artarak 9.343,14 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD’nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, dikkatler bugün başlayacak ve hafta boyunca devam edecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına çevrildi.

Yurt içinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) cuma günü yayımladığı bültene göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış yasağı, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesi uygulamaları 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD’de öncü göstergeler endeksi verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.300 ve 9.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.

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