Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,80 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 8.844,50 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksinde düşüş yaşandı. Menkul kıymet yatırım ortaklağı en çok kazandıran sektör olurken, spor endeksi kaybettirdi.

Geçen haftanın son iş gününde satışlı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirten, Analistle, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın politika faizi beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin faizi yüzde 45,00'te sabit bırakmasını bekliyor ancak Amerikalı yatırım bankalarını tahminine göre 250 ile 500 baz puan arası artış tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.740 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.