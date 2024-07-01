Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 66,16 puan ve yüzde 0,62 artarak 10.714,07 puandan yeni haftaya başladı.

Hem Bankakcılık hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endekslerinden en çok taş toprak oldu. Kaybettiren ise 095'lik kayıpla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul cuma günü, dalgalı bir seyir izledi ve günü endeks yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade eden analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği ifade etti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verileri öne çıkan maddeler arasında. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.