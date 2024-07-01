Borsada kötü gelişme. Yabancılar satıp satıp gidiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri, yabancıların hisse senetlerini satıp, borsadan 2 milyar dolara yakın çıkış yaptıklarını gözler önüne serdi. Hem de bu sürec 6 haftadır sürüor. Yurtdışı yatırımcılarının sadece geçen hafta sattıkları 439,2 milyon doları geçti. TCMB açıkladı, yabancıların hisse satışlarını sürdürdükleri ortaya çıktık. Hem de beş haftadır.. Bu rakam son altı haftada ise toplam hisse satışları 1,93 milyar doları buldu.

YABANCI YATIRIMCI HİSSEDE NEDEN SATIŞ YAPIYOR?

Yabancı yatırımcı, hisse piyasasında net satıcı pozisyonunu altı haftadır devam ediyor. Ancak bunun karşısında yabancı yatırımcılar tahvile yöneldi. Yabancıların tahvil yatırımı 9 milyar dolara ulaşırken, yurtdışında yerleşiklerin hisse piyasasından çıkışı, 1,93 milyar doları buldu.

Bu durum da yabancıların beklenildiği gibi borsaya ilgi göstermediğini ortaya koydu. 2 milyar dolara yakın hisse senedi satan yabancıların aynı dönemde 4,4 milyar dolarlık tahvil alışı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Hem enflasyon muhasebesi hem bilançolardaki zayıflık uzmanlara göre yabancıların hisse senedi satışında etkili oldu.

BORSA YÜKSELDİ YABANCI ÇIKTI

2024 yılının başından bu yana borsa yüzde 42,54 bir yükseliş göstermesine rağmen,BIST 100 endeksine yabancıların çoşkulu bir ilgili yok. Bir de tersine çıkış yapıyorlar. Yabancıların son altı haftada net 2 milyar dolara yakın çıkış yaptığı gözlenirken, aynı dönemde devlet tahvillerine ilgi gösterdikleri ortaya çıktı. Yabancı yatırımcının aynı dönemde devlet tahvillerinde 9 milyar dolar ve 4.4 milyar dolar net alımı var. Piyasa uzmanları bu yıl yabancının olumlu gelişmelere rağmen hisseye yoğun bir ilgisinin hiç yaşanmadığını hatırlatarak bunun hem enflasyon muhasebesi nedeniyle karşılaştırmada yapılan güçlüklerden, hem şirket bilançolarındaki zayıflıktan hem de Türkiye’ye çok uzun vadeli bakma isteksizliğinden kaynaklandığını vurguladı.

ENFLASYON MUHASEBESİ KAFALARINI KARIŞTIRDI

Yabancı yatırımcının geçen yılın son iki ayında borsaya yoğun girişi vardı. Ancak bu durum mayıs ayına kadar devam etti. Piyasa uzmanları öncelikle faizlerin ve enflasyonun gerilemesinin gerektiğine işaret ediyor. Bu yıl borsada finans hariç uygulanan enflasyon muhasebesi de kafa karışıklığı yaşattı. Karşılaştırma yapmak yerli uzmanlar için bile oldukça sıkıntılı. Hisse senedine giriş yabancı için biraz da uzun vadeli bakmayı gerektiriyor. Analistler swapla, TLREF ile, tahvillerle TL varlıklara daha kısa vadeli giriş yapan yabancının Türkiye’ye karşı şu anda uzun vadeli bakma düşüncesinin çok olmadığına vurgu yaptı.

YERLİLER DE SATIŞA GEÇEBİLİR

Borsadaki çıkış rakamının büyüklüğünü dikkat çeken Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek şunları söyledi:

" Türkiye’nin geri dönüş hikayesi’ teması etrafında şekillenecek bir süreçten söz ettik. Bununla birlikte, yabancı taraftaki giriş eğiliminin de çok düşük hız ve boyutlarda olacağını, ağırlıklı ilk etapta hedge fonların tercih edeceklerini de sıklıkla dile getirdik. O nedenle DİBS’teki ciddi fon akımlarına karşılık hisse tarafındaki zayıflık bizim açımızdan sürpriz değil"

KÂR ALMA AMACIYLA SATIŞ GELMİŞ OLABİLİR

9 Milyar dolara yakın tahvil alımına dikkat çeken Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bu durumun geçici olduğunu belirtti. Hisse piyasası özelinde yılbaşından bu yana endeks getirisi yüzde 40’a vardığını ifade eden Aydın, sıkılaşmanın etkisinin 2. Ve 3. çeyreklerde daha görülebilecek olmasının yabancılar üzerine etkili olabileceğini kaydetti. Aydın, eylül aralık döneminin çok kritik olduğunu da sözlerine ekledi.