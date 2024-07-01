Mehmet Şimşek: Asgari ücret düşük değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT-Habertürk yayınına katıldı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve yüksek döviz kurları, etkisini sürdürüyor. Uygulanan ekonomi programları enflasyonu düşürmede etkili değil. Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor.

Mayıs ayı enflasyon yıllık bazda yüzde 75,45 olarak açıklandı. Hala çok yüksek seviyede olan enflasyon vatandaşın alım gücü yok etmeye devam ediyor.

Yükselen enflasyonla beraber ekonomide de daralmalar yaşanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “ Geçici olarak ekonomide yavaşlama sürecine gireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide yavaşlama demek, üretimde daralma demek, üretimde daralma demek; elemana ihtiyacın azalması demek. Elemana ihtiyacın azalması demek ise işsizlik demek.

Hepsi bir bütün olan ekonomi modelinde, zincirin birinin kopması, ekonomiyi dağıtıyor.

"ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİLDİR"

Şimşek’in konuşmasında dikkat çeken bir diğer ifade ise, “Bu sene asgari ücret reel olarak artmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, asgari ücretin düşük olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20’lerde olacak. Yıl sonunda da MB’nin üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor.

Asya’daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland’a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa’da Bulgaristan, Macaristan, ile karşılaştırın. Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir."

Bakan Şimşek bu ifadeyi kullansa da asgari ücretlinin, emeklinin ve dar gelirlinin hiçbir şekilde yararına bir durum yaşanmıyor."

Maaşlara zam gelmeden elektriğe yüzde 38 zam geldi. Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalktı.