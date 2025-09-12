Borsa haftayı düşüşle tamamladı? Fed kararı bekleniyor! (12 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 10,85 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 99,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de önümüzdeki hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi karışık bir seyir gözlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izleyip günü negatif kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 29 milyon dolar fazla oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69’dan 29,86’ya yükseldi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Fed faiz kararı ile İngiltere ve Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

