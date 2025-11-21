BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 56,87 puan gerilerken toplam işlem hacmi 117 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1,77 ile iletişim sektörü oldu.Küresel piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından aralık ayı faiz indirim beklentilerinin artması fiyatlamaları etkilerken BIST 100 endeksi günü negatif bölgede tamamladı.

Yurt içinde TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı eylülde 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara indi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi ise kasımda 3,8 puan yükselerek 184,6 seviyesine ulaştı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi ve işsizlik oranının; yurt dışında ise Almanya’da büyüme, işsizlik ve enflasyon verilerinin, ABD’de ÜFE ile Fed’in bej kitabının da aralarında bulunduğu yoğun veri takviminin izleneceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.