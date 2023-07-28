Borsa İstanbul 7 Bin seviyesine dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.992,06 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul 7 Bin seviyesine dayandı

BIST 100 endeksi, 6.992,06 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,93 puan ve yüzde 1,60 değer kazancıyla 6.966,03 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 73,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,88 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,81 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyon, sınırlı da olsa gerilemeye devam ederken, para politikalarına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise para politikası kararlarını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit bıraktı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.000 ve 7.100 seviyelerinin direnç, 6.800 ve 6.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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