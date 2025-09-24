Borsa İstanbul açıkladı: Beş hisseye kredili işlem yasağı geldi

Borsa İstanbul, SPK kararı uyarınca VBTS kapsamında Cosmos Yatırım, Tukaş, Adese GYO, Lüks Kadife ve Doğan Burda hisselerine 23 Ekim 2025’e kadar kredili işlem yasağı getirdi. Cosmos Yatırım için ayrıca “emir paketi tedbiri” uygulanacak.

Borsa İstanbul, beş hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, SPK kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında; Cosmos Yatırım Holding, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, Adese Gayrimenkul Yatırım, Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama olmak üzere beş hissenin paylarına 23 Ekim 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADESE.E, LUKSK.E, DOBUR.E ve TUKAS.E paylarında 24/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denilirken Cosmos Yatırım için de, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında COSMO.E payları 24/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir."