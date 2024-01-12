Borsa İstanbul gün ortasında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,72 puan azalış yaşayarak 7.830,23 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,18 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 düşerken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybı yaşadı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini vurgulayarak bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu

Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların radarında olduğunu söyledi.

Ayrıca diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katılım sağladı.

Bir diğer gelişme ise, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Analistler, gün içinde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini söyleyerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.750 puanın destek, 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç bölgesinde olduğunu ifade etti.