Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (12 Mart 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (12 Mart 2025)

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde güne yüzde 0,52’lik bir artışla başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken, inşaat sektörü en çok kazandıran sektör oldu. Yurt içi ödemeler dengesi ve ABD enflasyon verileri takip edilecek.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52'lik bir yükselişle 10.492,43 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 54,10 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 2,07 ile inşaat sektörü sağlarken, elektrik sektörü yüzde 0,67 ile en çok kaybettiren sektör oldu.

Dün Borsa İstanbul, alış ağırlıklı bir seyir izledi ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15'lik bir artışla 10.438,33 puan seviyesinden tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın resesyon endişelerini hafifletici açıklamaları ve Kanada'ya uygulanan çelik ve alüminyum tarifelerine ilişkin kararından vazgeçebileceği sinyalleri, satış baskısını azalttı. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ise yatırımcıların dikkatini çekti.

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Yurt içinde ise, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak "Ödemeler Dengesi" verilerindeydi. AA Finans'ın beklenti anketine göre, ekonomistler ocak ayında cari işlemler hesabının 3 milyar 238 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ayrıca, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi’ndeki paylarda, bugünkü seans için açığa satış işlemlerine yönelik yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 10.500 ve 10.600 puan direnç seviyeleri, 10.400 ve 10.300 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Asya borsalarında karışık seyir: Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini bekliyor (12 Mart 2025)Asya borsalarında karışık seyir: Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini bekliyor (12 Mart 2025)

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