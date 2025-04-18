Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18 Nisan 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 9.426,26 puandan başladı.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,40 değer kazanarak 9.396,02 puandan kapanmıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,24 puan ve yüzde 0,32 yükselerek 9.426,26 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile metal eşya makina olurken, tek gerileyen yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD’nin tarifelerde müzakere sürecine girmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırdı. Ancak bugün tatil nedeniyle ABD ve Avrupa piyasaları kapalı olacak.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.250 ve 9.150 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Borsada yapılan manipülasyon operasyonlarıBorsada yapılan manipülasyon operasyonları

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