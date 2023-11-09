Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 0,58 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 7.890,14 puana yükseldi.

KAYNAK: AA
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 0,58 arttı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,34 puan arttı. Dün 7.844,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 67,64 puan ve yüzde 0,86 artışla 7.912,44 puandan başladı, en düşük 7.875,41, en yüksek 7.942,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,89 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri THY, Tüpraş, Turkcell, BİM ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

ALTININ ONSU 1.965 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,08, bileşik getirisi yüzde 41,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0670, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 28,5160 liradan, avro 30,4500 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.965 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 düşüşle 80,9 dolardan işlem görüyor.

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